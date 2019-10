Jens Dietrich (AfD)

Was ist Ihre größte Stärke?

Was ist Ihre größte Schwäche?

Wo erholen Sie sich in Thüringen am liebsten?

Zu Hause in Ilmenau.

Wenn Sie gewählt werden, was ist Ihr wichtigstes Ziel für die kommende Legislaturperiode?

Ich möchte die realen Probleme in Bildung, Wirtschaft und Gesellschaft bearbeiten. Es werden Milliarden für die Energiewende, sinnfreie Integrationsmaßnahmen, oder die Euro- Rettung ausgegeben, aber für die echten Probleme wie Familienförderung, Schulen, Rente, Altenpflege, Gesundheit, Verkehrsinfrastruktur oder nur eine vernünftige Internetanbindung auf dem Land fehlen die ausreichenden Mittel. Als Naturwissenschaftler möchte ich, dass sich die Politik wieder an der Realität ausrichtet.

Was wollen Sie für Thüringen erreichen ...

Wie kann es sein, dass die Methoden angeblich immer besser werden, die Ergebnisse jedoch immer schlechter? Schluss mit den Experimenten an Schülern und Lehrern. Die Förderschulen müssen uneingeschränkt erhalten werden. Die Schule muss wieder ein Ort der Bildung und der politischen Neutralität werden. Die Regelschule muss wieder zum Rückgrat des Schulsystems werden und auf eine berufliche Ausbildung vorbereiten. Es ist kein Zustand, dass es mehr Studiengänge als anerkannte Ausbildungsberufe gibt. Ich möchte die berufliche Bildung stärken und beim Abitur und Studium auf Qualität setzen. Eine Meisterausbildung ist einem Bachelor-Abschluss mindestens ebenbürtig.

Thüringen war eines der Hochtechnologiestandorte in Deutschland, durch die sozialistische Politik der SED (heute die Linke) kam es zu einem Niedergang. Die vorhandenen guten Ansätze will ich stärken, dies erreicht man aber nicht durch dogmatische staatliche Vorgaben wie beim vermeidlichen Klimaschutz, oder durch sog. "Genderforschung". Wir benötigen Produkte und Lösungen für echte Probleme.

Die ausufernde Bürokratie muss abgebaut werden. Melde-, Berichts- und Offenlegungspflichten müssen auf ihre Sinnhaftigkeit überprüft werden, besonders für kleine und mittelständige Betriebe. Bei der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) brauchen wir Öffnungsklauseln wie z.B. in Österreich. Handwerk und Gewerbe müssen bevorzugt mit schnellem Internet versorgt werden. Ein Dieselfahrverbot lehne ich strikt ab, es ist weder wirtschaftlich noch umweltpolitisch sinnvoll. Ich bin auch gegen den rein ideologisch begründeten Kampf gegen die individuelle Mobilität im Namen des sog. Klimaschutzes. Ich bin aber für die Unterstützung des ÖPNV mit dem Schwerpunkt im ländlichen Raum.

Neben einer Stärkung von Polizei, Justiz und Verwaltung benötigen wir vor allem weniger Straftäter. Hier liegen die Fakten auf dem Tisch, die Zahl der nichtdeutschen Straftäter und Tatverdächtigen ist in den letzten Jahren dramatisch angestiegen. Hier müssen wir endlich den Rückwärtsgang einlegen.

Der Einfluss vom Kohlendioxid auf die Globaltemperatur wird in der begutachteten Fachliteratur kontinuierlich nach unten korrigiert, die Hysterie in der Debatte nimmt jedoch dramatische Formen an. Seit zwei Jahrzehnten ist die sog. Globaltemperatur kaum angestiegen, und das bei fortgesetztem CO2-Ausstoß. Der sogenannte Klimaschutz ist genau das Gegenteil vom Umweltschutz. Ich bin gegen den Ausbau der Windenergie, die Folgen sind Abholzung sowie Vogel-, Fledermaus und Insektensterben und die Zunahme von Unsicherheiten bei der Energieversorgung des Industriestandorts Deutschland. Photovoltaikmodule "ernten" kaum mehr Energie als für Ihre Erzeugung aufgewendet werden muss. Neben Bildung und Wissenschaft ist sichere und günstige Energieversorgung essentiell für eine erfolgreiche Soziale Marktwirtschaft.