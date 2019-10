Was ist Ihre größte Stärke?

Was ist Ihre größte Schwäche?

Wo erholen Sie sich in Thüringen am liebsten?

Weil ich die in den letzten 5 Jahren von der rot-rot-grünen Regierung durchgeführte Politik, die konkrete Verbesserungen auch für Saalfeld und die umliegenden Kommunen brachte, weiterhin unterstützen und mit meinen Kompetenzen dazu beitragen will, dass Thüringen auch in den kommenden Jahren von einer Politik geprägt wird, deren Leitlinien solidarisches Miteinander, die Würde von Menschen und Gerechtigkeit sind.