Bildung schafft Perspektiven und Chancen. Aus diesem Grund ist es wichtig, einen soliden Grundstein zu setzen, um lebenslanges Lernen zu ermöglichen und damit auch die Erwachsenenbildung auszubauen. Jeder hat ein Recht auf gute Bildung, egal aus welcher Altersklasse man kommt. Teilhabe für alle sowie die Kooperationen von Schulen sollen mehr in den Fokus gerückt werden. Durch das Thematisieren von sozialen und vor allem globalen Zusammenhängen im Lehrplan kann man Schüler*innen aller Altersgruppen besser auf das Leben in unserer heutigen Gesellschaft vorbereiten.

Im Bereich Verkehr soll ein landesweites Thüringen-Ticket eingeführt werden, das für alle Nahverkehrsstrecken in Thüringen gilt. Dieses ist zum Preis von zwei Euro pro Tag erhältlich, für Auszubildende und Schüler*innen liegt der Preis bei einem Euro pro Tag. Damit einhergehend soll der Ausbau der Kapazitäten im Nahverkehr massiv vorangebracht werden. Was es dafür braucht: ein landesweiter Verkehrsverbund. Außerdem soll jeder Ort in Thüringen an den öffentlichen Nahverkehr angebunden sein - mindestens alle zwei Stunden.