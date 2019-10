Was ist Ihre größte Stärke?

Was ist Ihre größte Schwäche?

So viele Dinge auf dieser Welt wichtig und interessant zu finden, dass 24 Stunden am Tag nicht ausreichen.

Wo erholen Sie sich in Thüringen am liebsten?

In der Natur: beim Wandern, Joggen, Radfahren oder einfach mit einem Buch an einem schönen Platz.

Weil ich es wichtig finde, mich in meiner Wahlheimat auch politisch zu engagieren. Thüringen soll ein liebenswertes, grünes und weltoffenes Bundesland bleiben – auch für nachfolgende Generationen.

Wenn Sie gewählt werden, was ist Ihr wichtigstes Ziel für die kommende Legislaturperiode?

Was wollen Sie für Thüringen erreichen…

Gute Bildung ist die Grundlage für gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben. Alle Kinder sollen wohnortnah in Kindertagesstätten und Schulen individuell gefördert werden. Für die Rahmenbedingungen ist das Land verantwortlich. Dazu gehört auch eine vielfältige Trägerlandschaft.

Im Bereich Verkehr steht die Fokussierung auf Öffentlichen Nahverkehr (Stichwort Thüringen-Ticket und landesweiter Verkehrsverbund) für mich im Vordergrund. Alle Orte in Thüringen müssen stündlich mit Bus oder Bahn erreichbar sein. Das ist Regionalförderung und Klimaschutz zugleich.

Moderne und gezielte Wirtschaftspolitik muss Anreize für Investitionen in die Zukunft für Klimaschutz und Ressourcenschonung in den Vordergrund stellen. Weitere Aspekte sind u.a. Stärkung von Handwerk und Mittelstand, regionale Wirtschaftsförderung, eine echte Digitalstrategie, Fokus auf Abfallvermeidung und Recycling und die Erstellung eines regelmäßigen Wohlstandsberichtes statt Fokussierung auf das Bruttoinlandsprodukt.