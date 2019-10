Was ist Ihre größte Stärke?

Ich lege eine große Gelassenheit und Besonnenheit unter Stress an den Tag und habe einen unerschütterlichen Optimismus.

Was ist Ihre größte Schwäche?

Wo erholen Sie sich in Thüringen am liebsten?

Natürlich in Altenburg! Ich liebe die Stadt und fühle mich hier absolut wohl.

Eigentlich am liebsten meine Freundin und meine Tochter... aber dann müssen die ja das Los mit mir teilen. Sonst ein Messer: das reicht einem ehemaligen Pfadfinder.

Sowohl in Altenburg als auch in Thüringen muss sich etwas ändern! Und als Freier Demokrat meine ich damit nicht den zumeist ideologiegeleiteten Aktionismus anderer Parteien, sondern die Lösung der vielen Probleme der Menschen vor Ort. Die FDP steht für die Stärkung der Regionen, ihrer Kraft, ihrer Initiative und besonderen Identität. Dafür will ich gerne Sorge tragen.