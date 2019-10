Wo erholen Sie sich in Thüringen am liebsten?

An erster Stelle steht die Rettung des Thüringer Walds. Wir werden uns an die klimatischen Veränderungen anpassen und gleichzeitig alles dafür tun, um ein weiteres aus dem Ruderlaufen der Klimakrise zu verhindern.

Ich will, dass es in unseren Schulen weniger Stundenausfall gibt. Deshalb setze ich mich für mehr neue Lehrerinnen und Lehrer ein.

Ich setzte mich dafür ein, dass die Thüringerinnen und Thüringer in Zukunft mit einem Abo für 2 Euro am Tag den gesamten Nahverkehr im Freistaat nutzen können. Dazu müssen wir die Kapazitäten im Nahverkehr massiv ausbauen, so dass jeder Ort Thüringens mindestens alle 2 Stunden angebunden ist. Für den reibungslosen Umstieg werde ich mich für einen Thüringen-Takt einsetzen, in dem Zubringer- und Anschlussfahrten aufeinander abgestimmt sind.

Auch im Bereich der Wirtschaft geht es für mich darum eine gute Infrastruktur zu schaffen. Thüringen darf nicht länger hinterherhinken beim Brandbandausbau. Denn ohne schnelles Internet geht heute in den meisten Unternehmen kaum noch etwas.