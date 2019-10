Was ist Ihre größte Stärke?

Was ist Ihre größte Schwäche?

Wo erholen Sie sich in Thüringen am liebsten?

Beim Wandern. Der Bergsee an der Ebertswiese bei Floh-Seligenthal ist für mich einer der schönsten Orte Thüringens und ein absoluter Geheimtipp zum Entspannen.

Weil ich für die Menschen in meinem Wahlkreis eine starke Stimme im Thüringer Landtag bleiben möchte.

Wenn Sie gewählt werden, was ist Ihr wichtigstes Ziel für die kommende Legislaturperiode?

Was wollen Sie für Thüringen erreichen…

1 Mio. Stunden Unterrichtsausfall ist zu viel. Angesichts des begonnenen Generationswechsels in den Lehrerzimmern ist es entscheidend, ausreichend Lehramtsbewerber auszubilden. Dazu werden wir ausreichend Referendare einstellen. Wir setzen auf Qualität und eigenverantwortliche Schulen.

Forschung und Lehre müssen frei und die Autonomie der Hochschulen gewährleistet sein. Wir werden die Hochschulen aus dem Paragraphendickicht befreien, in dem sie in dem rot-rot-grünen Hochschulgesetz gefangen sind. Maßstäbe und Umfang der Mitbestimmungsregeln sind ausschließlich aus den Aufgaben der Universität und der Freiheit der Wissenschaft abzuleiten. Wir wollen uns auf Bundesebene für die Einrichtung eine KI-Transferzentrums in Thüringen einsetzen, um die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz für unsere Wirtschaft - Industrie und Mittelstand gleichermaßen - zu nutzen. Wir werden uns außerdem dafür einsetzen, dass der Ausbau hoch leistungsfähiger Netze entschlossen vorangetrieben wird. Gemeinsam mit den Mobilfunkversorgern wollen wir einen "Masterplan 5G" entwickeln und die Funklöcher im Land endlich schließen.