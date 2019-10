Ich bin der SPD seit langem verbunden, trat beim Misstrauensvotum gegen Helmut Schmidt in die Partei ein, angesichts von Schröders Basta-Politik wieder aus, bin aber jetzt wieder dabei. Seit 12 Jahren Mitglied des Kreistages von Saalfeld-Rudolstadt, aktuell als Vorsitzender des Kreistages und Vorsitzender des Kultur- und Bildungsausschusses. Stadtrat in Rudolstadt seit sechs Jahren, aktuell im Finanzausschuss der Stadt. Ehrenamtliches karitatives Engagement in diversen Vereinen und Stiftungen der Region, u.a. als Kuratoriumsvorsitzender der Bürgerstiftung "Landkreis Saalfeld-Rudolstadt".