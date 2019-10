Seit 2000 bin ich Mitglied der PDS / DIE LINKE. Für die PDS war ich von 2000 bis 2004 (ehrenamtlich) Mitglied im Landesjugendhilfeausschuss und während dieser Zeit im Landesvorstand der PDS Thüringen als kinder- und jugendpolitische Sprecherin aktiv. Von 2000 bis 2014 war ich Stadtvorstandsmitglied in Arnstadt, ab 2002 Vorsitzende des Stadtverbandes. 2004 bis 2014 Stadtratsmitglied in Arnstadt, 2004 bis 2019 Mitglied des Kreistages Ilm-Kreis, dort Mitglied und seit 2014 Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses. Seit 2015 Mitglied des Landesvorstandes DIE LINKE. Thüringen. Ich bin Mitglied der Gewerkschaft ver.di, derzeit Mitglied des ver.di-Bezirksfrauenrates Thüringen und des DGB-Bezirksfrauenrates Hessen-Thüringen.

Was ist Ihre größte Stärke?

Ich bin eine gute Zuhörerin, kann mich in Menschen hineinversetzen. Und ich mache keine leeren Worte: was ich sage, meine ich auch so.