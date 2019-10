Was ist Ihre größte Stärke?

Ich bin immer freundlich und habe keine Scheu auf Menschen zu zu gehen. Ich höre mir gerne Ihre Sorgen an.

Was ist Ihre größte Schwäche?

Wo erholen Sie sich in Thüringen am liebsten?

In der wunderschönen Altstadt meiner Heimatstadt Mühlhausen.

Wenn Sie gewählt werden, was ist Ihr wichtigstes Ziel für die kommende Legislaturperiode?

Was wollen Sie für Thüringen erreichen ...

Das oberste Ziel muss es sein, dass jedes Kind die gleichen Chancen auf gute Bildung hat. Das fängt bei beitragsfreien Kindergartenjahren an und hört bei kostenlosem Essen auf. Für die Schulen müssen weiter mehr Lehrer eingestellt werden. In den nächsten 10 Jahren geht ein erheblicher Teil in Rente - das muss durch weitere Einstellungen kompensiert werden.