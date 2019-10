Wo erholen Sie sich in Thüringen am liebsten?

Ich bin Weimarer und liebe "meine" Stadt. Im Unterschied zu anderen Mitbewerbern ist das nicht mein zufälliger Wohnsitz, in dem ich mich passenderweise zur Wahl stelle. Ich will diese Stadt im Wortsinn in Erfurt vertreten, für sie eintreten, notfalls streiten.

Es ist zwingend erforderlich, den Respekt gegenüber der Polizei, aber auch gegenüber Feuerwehr und Rettungskräften wieder in allen Teilen der Bevölkerung zu implementieren. Nur so werden wir Menschen wieder genau für diese Berufe gewinnen. Zusätzlich bedarf es auch wieder eines Grundvertrauens in den Rechtsstaat. Wenn Menschen das Gefühl haben, der Rechtsstaat werde nicht, oder nur in Teilen umgesetzt, so sind wir alle - parteiunabhängig - gefordert, dem entgegen zu treten.