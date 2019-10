Wo erholen Sie sich in Thüringen am liebsten?

Ich setze auf gute Bildung und individuelle Förderung für alle Kinder von Anfang an. Dazu muss die Personalsituation in Kindergärten und Schulen konsequent verbessert werden. Das bedeutet konkret: mehr Erzieher*innen in Kitas und Krippen, mehr Qualität und multiprofessionelle Teams und attraktive Arbeitsbedingungen in der frühkindlichen Bildung. Um die Qualität der Schulbildung zu sichern muss Thüringen weiterhin genügend neue Lehrer einstellen und die baulichen Voraussetzungen schaffen das gute Bildungsarbeit geleistet werden kann.

In diesem Bereich ist es wichtig, für eine verlässliche Finanzierung für unsere Hochschulen und dualen Ausbildungsstätten zu sorgen. Für mich persönlich ist es wichtig, den Hochschulstandort Gera attraktiv für Student*innen zu gestalten. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, die Vielfalt und die Qualität der hier in der Stadt angebotenen Studiengänge besser zu vermarkten. Den Standort Gera als Hochschulstandort weiter auszubauen, sollte ein essentielles Thema für einen Landtagsabgeordneten aus Gera sein.

Im Bereich Verkehr halte ich die Einführung eines landesweiten Thüringen-Tickets für alle Nahverkehrsstrecken in Thüringen für 2 Euro am Tag - für Schüler*innen und Auszubildende für 1 Euro - für zwingend erforderlich. Die Attraktivität des ÖPNV hängt nicht allein am Preis. Das bedeutet, es muss einen massiven Ausbau der Kapazitäten im Nahverkehr geben. Jeder Ort in Thüringen muss regelmäßig (max. im 2-Stunden-Takt) an den ÖPNV angeschlossen werden. Das ist ein notwendiger Beitrag, um in Sachen Klimaschutz voran zu kommen und um die Teilhabe aller Menschen zu gewährleisten.



Ich halte es für wichtig, dass die Wirtschaftspolitik Strategien für eine regionale Kreislaufwirtschaft entwickelt.