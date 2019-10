Wo erholen Sie sich in Thüringen am liebsten?

Diesen Weg will ich im Land weitergehen und mitgestalten. Nun müssen wir die Potentiale der Verkehrs- und Energiewende und für Klima-, Umwelt- und Naturschutz voll ausschöpfen. Die Landwirtschaftspolitik braucht dringend eine grüne Handschrift, um Tierschutz und eine ökologisch gerechte, für die Landwirte auskömmliche und ressourcenschonende Agrarwende zu vereinen. Es geht um das "dicke Brett" Integration, in dem wir gesellschaftliche Teilhabe für alle hier lebenden Menschen schaffen. Im Bildungsbereich wollen wir die Qualität von Kitas und Schulen weiter verbessern, kleine Schulen durch Kooperationen erhalten, zukunftsfähig machen und den Generationenwechsel in den Lehrer*innenzimmern bewältigen. Ich will weiter an der Chancengerechtigkeit im Land arbeiten und die Kommunen unterstützen, leistungsfähig den modernen Ansprüchen an Digitalisierung, Bürger*innenbeteiligung und umfassende Lebensqualität gerecht zu werden.