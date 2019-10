Was ist Ihre größte Stärke?

Was ist Ihre größte Schwäche?

Wo erholen Sie sich in Thüringen am liebsten?

In unseren Südthüringer Wäldern beim Laufen, Biken und Wandern.

Wenn Sie gewählt werden, was ist Ihr wichtigstes Ziel für die kommende Legislaturperiode?

Was wollen Sie für Thüringen erreichen…

Eine bessere Chancengleichheit und Betreuung unserer Kleinsten. Dafür sollen Thüringer KiTas komplett beitragsfrei werden.

In der Schule soll das Ganztagsangebot in Verbindung mit Sportvereinen und Musik- und Volkshochschulen ausgebaut werden und jedem Kind zur Verfügung stehen. Umwelterziehung soll ein Bestandteil des Thüringer Lehrplanes werden.

Wir brauchen Schulen nach neuesten baulichen, energetischen und digitalen Standards sowie naturnahe Schulhöfe und ausreichend Sportstätten. Für echte Chancengleichheit an jeder Thüringer Schule.