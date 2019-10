Bürgerrechtler, Sprecher der Thüringer Basisgruppen, anerkannter Verfolgter der DDR-Diktatur, Gründungsmitglied der Grünen in der ehemaligen DDR; 1990 bis 1999 Abgeordneter des Kreistages (Fraktionsvorsitzender, Vorsitzender des Rechtsausschusses mit dem Untersuchungsausschuss gegen Amtsmissbrauch und Korruption, Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses), 2004 bis 2009 Stadtrat Meiningen (Fraktionsvorsitzender, Mitglied des Hauptausschusses, Mitglied des Kultur- und Sozialausschusses), 2009 bis 2014 Stadtrat Meiningen (Fraktionsvorsitzender, Mitglied des Ausschusses für Jugend, Soziales, Kultur und Sport), 2009 bis 2014 Abgeordneter des Kreistages (Fraktionsvorsitzender, Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses), 2014 bis 2019 Stadtrat Meiningen (stellvertretender Bürgermeister, Fraktionsvorsitzender), 2014 bis 2019 Abgeordneter des Kreistages (Fraktionsvorsitzender, Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses), seit 2019 Stadtrat Meiningen (stellvertretender Bürgermeister, Fraktionsvorsitzender, Mitglied des Finanzausschusses), seit 2019 Abgeordneter des Kreistages (Fraktionsvorsitzender, Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses, Mitglied des Kreis- und Finanzausschusses); bis 2018 stellvertretender Vorsitzender des Landesjugendringes Thüringen e.V. und Mitglied der Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Thüringen und der Synode der Föderation Evangelischer Kirchen in Mitteldeutschland sowie der Landessynode der EKM; seit 1992 Mitglied des Landesjugendhilfeausschusses Thüringen; zivilgesellschaftliches Engagement: Vorsitzender des Eine Welt Verein Meiningen e.V., Moderator des Bündnisses für Demokratie und Toleranz, Leiter des Gesprächskreises für Frieden und Ökologie.