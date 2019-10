Was ist Ihre größte Stärke?

Ich bin ein „Organisationstalent“, will sagen, ich kann für Ideen werben und Menschen für die Umsetzung motivieren

Was ist Ihre größte Schwäche?

Wo erholen Sie sich in Thüringen am liebsten?

In der Stille und Ruhe auf dem Hülfensberg oder im Kloster Gerode.

Wenn Sie gewählt werden, was ist Ihr wichtigstes Ziel für die kommende Legislaturperiode?

Das Eichsfeld weiter stark machen. Ein starker Landkreis Eichsfeld mit seinen Gemeinden und Städten bei ihrer Entwicklung zu unterstützen und die kommunale Selbstverwaltung zu garantieren. Außerdem will ich mich der Sorgen und Nöte der Menschen annehmen.

Was wollen Sie für Thüringen erreichen…

Wir brauchen gute Schulen, hier gilt es zu allererst, den Unterrichtsaufall zu stoppen. Es gilt, die kleinen Grund- und Regelschulen im ländlichen Raum zu erhalten und die Regelschulen wieder ins Zentrum der Schulpolitik zu rücken. Ein dichtes Berufsschulnetz ist notwendig. Wir wollen die Ausbildungskapazitäten an den Thüringer Universitäten deutlich erhöhen, um den Lehrerbedarf an den Thüringer Schulen zu decken. Die Einstellung von Lehrern in Thüringen muss schneller realisiert werden.