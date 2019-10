Die Fragen und Antworten zum TV-Duell

Bei Landtagswahlen in einigen Bundesländern und auch bei Bundestagswahlen sind TV-Duelle zwischen dem Regierungschef und dem Herausforderer von der größten Oppositionspartei seit Ende der 90er-Jahre Tradition. In Thüringen will der MDR seinen Zuschauern die Möglichkeit geben, den Ministerpräsidenten und den Herausforderer von der größten Oppositionsfraktion im Thüringer Landtag in einem direkten Aufeinandertreffen 30 Minuten lang zu erleben und sich eine Meinung zu deren politischen Inhalten zu bilden.