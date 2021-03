Der Thüringer Landtag hat ein Wahlgesetz für eine Landtagswahl unter Corona-Bedingungen beschlossen. Mit Stimmen von Linke, SPD, Grünen und CDU wurde das Gesetz am Freitag im Landtag beschlossen. Die AfD stimmte gegen die Novelle, die FDP enthielt sich. Die neuen Regeln sehen vor allem Erleichterungen für kleinere Parteien vor.

Demnach können Parteien etwa ihre Kandidaten bei Online-Tagungen oder per Briefwahl aufstellen. Wenn die Parteien es wollen, kann das aber auch bei Präsenzveranstaltungen geschehen.

Das Gesetz sieht auch vor, dass die Zahl der nötigen Unterstützer-Unterschriften für Kandidaten von 1.000 auf 500 halbiert wird. Außerdem kann der Landeswahlleiter für Regionen, in denen ein sogenannter Gesundheitsnotstand festgestellt wurde, eine reine Briefwahl anordnen.

In Thüringen wird am 26. September 2021 ein neuer Landtag gewählt - zeitgleich mit der Bundestagswahl. Geplant ist, dass der Landtag dafür am 19. Juli seine Selbstauflösung beschließt.