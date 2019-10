Die Landtagswahl hat kein klares Bild ergeben, wie Thüringen künftig regiert werden kann. Ministerpräsident Bodo Ramelow will deshalb Gespräche mit Grünen, CDU, SPD und FDP führen, wie es weitergehen kann. Schon in der Wahlnacht hat er angekündigt, sich möglichst schnell einer Ministerpräsidentenwahl im Landtag zu stellen.

Ramelow tritt zur Wahl an. Rotrotgrün steht geschlossen hinter ihm. CDU und FDP enthalten sich. Die AfD stimmt gegen ihn. Weil im dritten Wahlgang die Mehrheit der abgegebenen Stimmen reicht, wäre Ramelow zum Ministerpräsidenten gewählt und könnte seine Minister und Staatssekretäre ernennen. Bei Abstimmungen im Parlament müsste er sich jetzt Mehrheiten bei AfD, CDU oder FDP suchen, da seine eigene Regierungskoalition aus eigener Kraft nicht genügend Stimmen hat.

Ramelow tritt nicht allein zur Wahl an. Auch andere Parteien stellen einen oder mehrere Kandidaten auf. Wenn keiner der Kandidaten in den ersten beiden Wahlgängen eine Mehrheit der Sitze im Landtag erreicht, entscheidet im dritten Wahlgang die Mehrheit der Ja-Stimmen. Es ist möglich, für den dritten Wahlgang einen neuen Kandidaten zu benennen. Auch in diesem Fall muss sich der Gewählte für jede Abstimmung im Parlament eine Mehrheit suchen.