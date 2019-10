Landtagswahl 2019 Wahlkampfauftakt der Thüringer Grünen in Erfurt

Die Thüringer Grünen haben am Abend ihren Wahlkampf eröffnet. Über 200 Interessierte kamen in die Halle 6 des Erfurter Zughafens. Gleich zu Beginn der Veranstaltung stürmten Windkraftgegner die Halle. Vertreter einer Bürgerinitiative protestierten gegen Windräder in der Rhön. "Es ist Wahnsinn, Wald zu roden für Windenergie", sagte ihr Sprecher. "Wir sind Thüringer. Dieser Wald gehört zu uns und auch unsere Kinder sollen mit diesem Wald aufwachsen."

Die Spitzenkandidatin der Grünen, Anja Siegesmund, verwies auf die neuen Jobs durch erneuerbare Energien. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Umweltministerin Anja Siegesmund verwies darauf, dass von den 840 Windkraftanlagen bisher nur zwei in einem Waldgebiet stehen. Zudem habe man in der Umweltbranche 60.000 neue Jobs schaffen können.



Rückendeckung bekam sie von Bundes-Parteichef Robert Habeck. "Es wäre falsch zu sagen, erneuerbare Energien sind in jeder Beziehung super." Auch erneuerbare Energien seien Eingriffe in die Landschaft. Diesen Konflikt müsse man aber aushalten.

Solange es aber keine bessere Lösung gebe, müsse der Ausbau von Windrädern vorangetrieben werden. Kohlekraftwerke und Atomkraftwerke seien keine saubere Alternative. "Erneuerbare Energien haben einen Vorteil: Wir können es korrigieren, wenn uns etwas Besseres einfällt". Dann könne man die Anlagen innerhalb weniger Jahre abbauen.

Habeck bescheinigte den Thüringer Grünen mit der Regierungsbeteiligung seit 2014 einen großen Erfolg - obwohl es ein kleiner Landesverband in einem für die Grünen schwierigen Bundesland sei. Ziel bei der Landtagswahl am 27. Oktober sei es, weiter an einer progressiven Regierung beteiligt zu sein.