Corona-Folgen Landtagswahl in Thüringen auf September verschoben

Die vorgezogene Landtagswahl in Thüringen wird verschoben. Darauf einigten sich Linke, CDU, SPD und Grüne am frühen Donnerstagabend nach stundenlangen Verhandlungen. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN findet die Wahl vermutlich parallel zur Bundestagswahl am 26. September statt.

Grund für die Verschiebung ist die Corona-Pandemie. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK