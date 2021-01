Corona-Folgen Landtagswahl in Thüringen auf September verschoben

Für die SPD erklärte Georg Maier: "Es ist uns nicht leichtgefallen, das hier mitzutragen, aber es ist ein Gebot der Vernunft". Wichtig sei es auch der SPD-Fraktion, dass ein gemeinsamer Haushalt aufgestellt wird. In der Vereinbarung, die Ende des Monats vorliegen soll, müssen klare Inhalte definiert werden. Beispielsweise will die SPD einen Familiengipfel, denn, so Maier: "Die Familien leiden besonders in der Pandemie".