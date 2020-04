Vielen Wald- und Agrarböden in Thüringen fehlt im Frühjahr nach wie vor Feuchtigkeit. Laut Bauernverband und Landesforstverwaltung gibt es aber ein deutliches Süd-Nord-Gefälle. So haben die Felder in Südthüringen in den vergangenen Wochen und Monaten ausreichend Regen erhalten, wie Klaus Wagner, Präsident des Thüringer Bauernverbandes, MDR THÜRINGEN sagte. In Mittelthüringen und entlang der Autobahn 71 in Richtung Norden sehe es schon wieder anders aus, dort habe es zu wenig Niederschläge gegeben.