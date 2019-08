Waldumbau Kann die Libanon-Zeder den Thüringer Wald retten?

An drei verschiedenen Standorten in Thüringen und Bayern beobachten Forstwirte das Wachstum exotischer Bäume im deutschen Wald. Doch Wachstum ist nicht das einzige was die Waldexperten interessiert. Welche Auswirkung haben die Bäume auf heimische Baumarten und Pilze? Wie verändert sich die Insektenpopulation? Auch die Auswirkung auf die Bodenbeschaffenheit wird genauestens untersucht.

Förster Nico Frischbier beim prüfen einer Hemlocktanne. Bildrechte: MDR Thüringen/Thomas Kalusa

Das Experiment ist auf 50 Jahre angelegt. Ziel ist es Ersatz für gefährdete Bäume wie die Fichte zu finden. Auch die Douglasie, die es seit 130 Jahren in Deutschland gibt, die aber hier nicht getestet wird, könnte helfen. Insgesamt aber wird der deutsche Wald auch in 20-30 Jahren kaum anders aussehen, meint Förster Nico Frischbier. Er ist einer der Waldexperten, die das Projekt in Thüringen vorantreiben. So schnell wird die deutsche Fichte aus Thüringer Wäldern also nicht verschwinden.