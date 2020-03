Die Waldböden in Ostthüringen sind trotz des Regens in den vergangenen Tagen weiter zu trocken. Herbert Seyfarth vom Forstamt Schleiz (Saale-Orla-Kreis) sagte, der Boden sei nur bis in eine Tiefe von rund 25 Zentimetern gut durchfeuchtet. Im Thüringer Schiefergebirge würde das Wasser nicht durch extrem trockenen Felsen versickern, sondern abperlen.