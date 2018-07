Zahlreiche Wald- und Feldbrände in Thüringen

Am frühen Sonntagabend gerieten bei Harras im Landkreis Hildburghausen rund 500 Quadratmeter Wald in Brand. Der Brandort liegt abgelegen, die Feuerwehr brauchte deswegen längere Zeit zur Anfahrt. Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute die Flammen. Um Löschwasser heranzuschaffen, wurden mehrere Wehren nachalarmiert. Als Ursache für das Feuer vermutet die Feuerwehr ein Auto, das in dem Waldstück abgestellt war.

Der schwerwiegendste Brand ereignete sich am Sonnabend in Werningshausen im Kreis Sömmerda. Dort gerieten bei Mäharbeiten ein Gerstenfeld sowie angrenzende Bäume in Brand. Laut Polizei brannte Getreide auf 40 Hektar Fläche ab. Der Sachschaden wird auf 60.000 Euro geschätzt. Wind trieb die Rauchwolken in den Ort Werningshausen, wo vier Anwohner den Angaben nach Rauch einatmeten. Mehr als 100 Feuerwehrleute mit 20 Einsatzfahrzeugen konnten das Feuer unter Kontrolle bringen.