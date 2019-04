Die rund 100 Feuerwehrleute im Waldgebiet bei Plaue im Ilm-kreis sollen aus der Luft unterstützt werden. Wie Landrätin Petra Enders am Donnerstagnachmittag sagte, sei ein Löschhubschrauber unterwegs. Er machte sich am Nachmittag von Fulda aus auf den Weg. Die Helikopter können jeweils 2.000 Liter Löschwasser aufnehmen. Betankt werden sollen sie an der Talsperre Heyda. Bildrechte: MDR/Mirjam Winzer