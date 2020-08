Auch in Nordthüringen ist die Waldbrandgefahr gesunken. Wie Thüringenforst am Dienstag mitteilte, besteht in den Forstämtern in Leinfelde und Heiligenstadt aktuell nur noch geringe Brandgefahr. Im Bereich des Forstamtes Sondershausen und Hainich-Werratal sank die Gefahrenstufe von vier auf drei. Im Forstamt Bleicherode-Südharz und dem nördlichen Bereich des Forstamtes Sondershausen bleibt die Waldbrandgefahr mit der Stufe vier weiterhin hoch.