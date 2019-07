Sondersitzung des Kabinetts geplant Waldschäden in Thüringen: Landwirte sollen aufforsten

Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) Bildrechte: MDR

Laut dem Ministerpräsidenten steht der Freistaat bei der Beseitigung der Waldschäden vor einer sehr schweren Aufgabe. Dafür würden zum einen Waldarbeiter gebraucht, die das Schadholz beseitigten und neue Bäume anpflanzten. "Hier brauchen wir jede helfende Hand", so Ramelow wörtlich. Zum anderen werde der Freistaat finanziell massiv belastet. Der Regierungschef rechnet damit, dass dem Land in den kommenden zehn Jahren Kosten in Höhe von 500 Millionen Euro entstehen. Einen Hektar Wald zu beräumen und wiederaufzuforsten, koste bis zu 18.000 Euro, so Ramelow.