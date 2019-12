Nach 25 Jahren Marion Walsmann gibt CDU-Kreisvorsitz Erfurt ab

Marion Walsmann gibt den CDU-Kreisvorsitz Erfurt ab. Bildrechte: Marion Walsmann

Marion Walsmann verabschiedet sich von der Spitze des CDU-Kreisvorstandes Erfurt. Sie werde nicht erneut kandidieren und diesen Entschluss am Dienstag den Mitgliedern bekannt machen, sagte Walsmann MDR THÜRINGEN. Durch ihre neue Aufgabe im Europäischen Parlament könne sie dem CDU-Kreisvorsitz nicht so gerecht werden wie zuvor. Nach 25 Jahren wünsche sie sich ein Team, das "mit neuer Handschrift und klarem Kompass" anknüpfe an ihre Arbeit, so Walsmann. Die turnusgemäße Neuwahl ist für den 18. Januar geplant. Die ehrenamtliche Arbeit beim "Weißen Ring" und beim ASB Thüringen will die CDU-Politikerin nach eigenen Angaben fortsetzen.