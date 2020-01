Auf dem Schneekopf Bildrechte: MDR/Cornelia Hartmann

Allerdings kommt auch künftig nicht jeder einzelne Wanderweg im Thüringer Wald in den Genuss der regelmäßigen Wartung. "Wir haben dafür einen Prioritätenliste erstellt", sagt der Naturparkvorsitzende. Pro Gemeinde wurden je drei Routen ausgewählt. "Um Qualität bieten zu können, müssen wir uns einfach auf das Wesentliche konzentrieren", so Kummer. Er hofft, dass die Naturparkmeisterei im Mai gut anläuft. Sollten es die Finanzen erlauben, denkt er sogar über eine dritte Station in Geisa im Wartburgkreis nach. Um das zu schaffen, müssten möglichst alle Gemeinden im Naturpark mitziehen. Während in Schleusingen oder Neuhaus am Rennweg kaum Überzeugungsarbeit nötig war, gebe es zum Beispiel in Suhl noch Redebedarf.