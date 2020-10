In vier Thüringer Städten kommt es ab Mittwochmorgen zu mehrstündigen Warnstreiks im Öffentlichen Dienst. In Erfurt sind nach Angaben der Gewerkschaft Verdi tarifbeschäftigte Mitarbeiter der Stadtverwaltung, der Sparkassen und der Rentenversicherungsträger dazu aufgerufen, an einer Kundgebung auf dem Fischmarkt teilzunehmen. Deswegen kann es zu Verzögerungen im Tagesbetrieb dieser Einrichtungen kommen.

In Erfurt fällt die Straßenreinigung aus, Papierkörbe werden nicht gelehrt. Die Müllabfuhr ist von den Warnstreiks hingegen nicht betroffen.

Eingeschränkte Betreuungszeiten in Kitas

Nach Angaben der Erfurter Stadtverwaltung werden zwei der kommunalen Kindertageseinrichtungen am Mittwoch ganztägig bestreikt. Dabei handelt es sich um die beiden Kindergärten in der Bleichenstraße. In mindestens sieben weiteren Kindergärten, die sich in Trägerschaft der Landeshauptstadt befinden, ist wegen des Streiks mit Einschränkungen in den Betreuungszeiten zu rechnen. Auch Beschäftigte eines Kindergartens in Ilmenau werden an der Kundgebung teilnehmen.

Betroffen sind auch die Sparkasse in Jena und die Deutsche Rentenversicherung in Gera. Trotz der Warrnstreiks sind die Bankfilialen und Behörden geöffnet.

Verdi und dbb fordern höhere Löhne

Mit den Warnstreiks will Verdi den Druck auf die Arbeitgeber in den laufenden Verhandlungen für Beschäftigte im Öffentlichen Dienst bei den Kommunen und im Bund erhöhen. Die Gewerkschaft und der Beamtenbund dbb fordern für die bundesweit 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten ein Plus von 4,8 Prozent für ein Jahr. Löhne und Gehälter sollen dabei mindestens um 150 Euro pro Monat steigen, Azubis sollen 100 Euro mehr bekommen. Zwei Gesprächsrunden brachten kein Ergebnis. An diesem Donnerstag und Freitag soll weiter verhandelt werden.