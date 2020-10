Öffentlicher Dienst Warnstreiks am Mittwochmorgen: 140 Beschäftigte vor dem Erfurter Rathaus

In Erfurt, Gera, Jena und Ilmenau haben Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes am Mittwochmorgen ihre Arbeit niedergelegt. Sie streikten vor dem Rathaus in Erfurt und vor dem Kreiskrankenhaus in Schleiz für mehr Lohn.