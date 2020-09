Die Gewerkschaft Verdi hat für die kommende Woche erste Warnstreiks im Öffentlichen Dienst in Thüringen angekündigt. Am Mittwoch seien zunächst in Gotha die Beschäftigten der Stadtverwaltung, der Unfallkasse und des Landratsamts zum Warnstreik aufgerufen, teilte die Gewerkschaft am Freitag mit. Außerdem sollen an dem Tag das Landratsamt Ilm-Kreis und das Krankenhaus in Greiz Schwerpunkte der Arbeitskampf-Aktionen sein.