In Thüringen haben am Sonnabend erneut Beschäftigte des Einzelhandels gestreikt. Nach Angaben der Gewerkschaft ver.di beteiligten sich in Erfurt, Gera und Sonneberg rund 150 Angestellte. Ver.di-Sprecher Jörg Lauenroth-Mago sagte, betroffen waren IKEA, fünf Kaufland-Filialen sowie Marktkauf.

Die Gewerkschaft fordert in den laufenden Tarifverhandlungen des Einzelhandels sieben Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten. Bildrechte: dpa

Außerdem hätten am Sonnabend weitere rund 200 Verkäuferinnen in Leipzig und Magdeburg gestreikt. Teilweise sei es gelungen, dass beispielsweise in Supermärkten einzelne Abteilungen, wie der Fleischverkauf, geschlossen werden mussten.



Ver.di sei mit der Streikresonanz zufrieden, sagte Lauenroth-Mago MDR THÜRINGEN. Der Gewerkschaftsvertreter kündigte weitere Aktionen bis zum nächsten Verhandlungstermin mit den Arbeitgebern am 19. Juni an. Ver.di fordert im Einzelhandel von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sieben Prozent mehr Lohn. Der Tarifvertrag soll eine Laufzeit von zehn Monaten haben und allgemeinverbindlich sein. Das Angebot der Arbeitgeber mit Erhöhungen von 1,5 Prozent in 2019 und ein Prozent in 2020 lehnt die Gewerkschaft ab.