Zum ersten bundesweiten Warntag am Donnerstag können nur wenige Sirenen in Thüringen alle geforderten Warnsignale abspielen. Wie das Thüringer Innenministerium MDR THÜRINGEN mitteilte, sind von den rund 2.300 Sirenen im Freistaat nur knapp 280 entsprechend technisch ausgerüstet. Nur diese könnten vier Sirenentöne zur Warnung der Bevölkerung wiedergeben.

Wie eine Umfrage von MDR THÜRINGEN ergab, wird deshalb am Warntag beispielsweise im Eichsfeld und im Saale-Holzland-Kreis keine einzige Sirene ausgelöst. Andere Landkreise wie der Ilm-Kreis beteiligen sich mit dem normalen Feueralarm. Jede Thüringer Gemeinde oder Stadt kann entscheiden, ob sie am Donnerstag an der Übung teilnimmt.