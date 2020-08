In zehn Thüringer Landkreisen und kreisfreien Städten gilt mittlerweile ein Verbot der Wasserentnahme. Am Wochenende hat auch der Unstrut-Hainich-Kreis eine entsprechende Verfügung erlassen. Aus Flüssen, Bächen und Seen darf demnach kein Wasser mehr gepumpt werden. Tiere zu tränken und Wasser mit Eimern, Gießkannen oder anderen Handgefäßen zu schöpfen, bleibt jedoch erlaubt. Der Kreis begründet sein Vorgehen mit sinkenden Pegelständen. Ergiebiger Regen sei in den vergangenen Wochen nicht gefallen, hieß es.