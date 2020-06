Wir haben lange darauf gewartet, aber jetzt hat sich der Bund bewegt, freut sich Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund. Die Grünen-Politikerin begrüßt die neue Wasserstoffstrategie. Es sei gut, dass es Unterstützung gebe, um Mobilität umweltfreundlicher zu machen. Laut Siegesmund ist die jetzt vorgestellte Strategie aber nur die halbe Miete. Um Wasserstoff erfolgreich zu machen, müsse seine Herstellung günstiger werden. "Bundeswirtschaftsminister Altmaier kommt nicht umhin, eine EEG-Novelle auf den Weg zu bringen. Denn noch ist die Produktion von Wasserstoff zu teuer. Damit sich das rechnet, muss das Produzieren von Wasser von der EEG-Umlage befreit werden. Also, erst mal gute Nachrichten. Aber das ist erst mal nur der halbe Weg."

Aufwändige Produktion

Die Produktion von Wasserstoff ist aufwändig. Er könnte klimaneutral mit Strom aus erneuerbaren Energien hergestellt werden. Wind, Sonne und Wasser würden dann den Strom für die Elektrolyse liefern, bei der Wasserstoff hergestellt wird. Die Produktion wäre ohne die EEG-Umlage deutlich günstiger. Laut Siegesmund gibt es in Thüringen auch vielversprechende Ansätze bei der Verwendung von Wasserstoff als Energieträger.

Im Schwarzatal etwa fuhr letztes Jahr ein Wasserstofftestzug auf der Schiene. In Weimar gibt es ein Forschungscluster. Und Unternehmen arbeiten an Wasserstofftechnologien: "Wir scharren alle mit den Füßen, um loszulegen. Die Wissenschaftler haben vorgearbeitet. Wir haben hier im Ministerium, bei mir im Haus, viele Machbarkeitsstudien gemacht. Mit den Kommunen Workshops gemacht, was heißt das denn konkret, wenn ihr zum Beispiel auf Busse umstellt, die eine Ladestation auf Wasserstoffbasis brauchen", sagt die Umweltministerin. Und fügt hinzu: "Der Bund stellt nun Mittel bereit. Und wir sagen: wir sind bereit. Wir wollen unser Stück vom Kuchen haben. Weil Thüringen vorgearbeitet hat." Testzug der Firma Alstom mit Wasserstoff-Antrieb bei Testfahrten im Scharzatal im Jahr 2019 Bildrechte: MDR/Stefanie Reinhardt

Siegesmund: Im ÖPNV und auf der Schiene sinnvoll

Nach Ansicht der Umweltministerin eignet sich Wasserstoff weniger für den Einsatz im Individualverkehr. Gegen Wasserstoff als Energielieferant im Pkw spricht seine geringe Energieeffizienz. Unter anderem, weil bei der Herstellung und beim Transport viel Energie benötigt wird. "Aber gerade im öffentlichen Nahverkehr oder auf der Schiene halte ich das für eine absolut zukunftsfähige und vor allem praktikable Umsetzungsmöglichkeit", so Siegesmund. "Wir werden, wenn wir mal auf das Jahr 2030 vorausschauen, ein Nebeneinander von verschiedenen Technologieformen haben. Wir werden auf der Schiene Wasserstoffzüge haben, gleichzeitig in bestimmten Städten Elektrobusse, in anderen Städten wiederum Wasserstoffbusse. Und dann werden sich auch mache dafür entscheiden, ein Wasserstoffauto zu fahren, andere werden ein Elektroauto haben. Wieder andere werden einen Hybriden haben."

Thüringens Autozulieferer sehen im Wasserstoff als Energieträger für den Verkehr ebenfalls große Marktchancen. Nach Angaben von Verbandsgeschäftsführer Rico Chmelik kann Wasserstoff schon in zehn bis 15 Jahren in der Mobilität eingesetzt werden. Die Thüringer Firmen hätten Dank ihrer Kompetenzen etwa in den Bereichen Hydraulik und Präzisionsmetallteile sehr gute Chancen, ihre Produktpaletten im Wasserstoffbereich zu erweitern.

Hoffnung in Nordhausen

Ein Unternehmen, das auf die Wasserstofftechnik setzt, ist etwa die Maximator GmbH in Nordhausen. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Herstellung von Hochdruckanlagen. Auch Wasserstoff muss unter hohem Druck betankt werden, so Firmensprecher Christopher Schätz: "Das ist unser Schwerpunkt. Wir stellen Betankungssysteme, Verdichtungssysteme her, um einen Wasserstoffbefüllprozess an einem Kraftfahrzeug, an einem Bus oder einem anderen Mobilitätsmittel vorzunehmen."

Maximator beschäftigt zurzeit am Standort Nordhausen knapp 400 Mitarbeiter. Das Unternehmen will die Produktion im Bereich Wasserstoff-Betankung ausweiten. Die vom Bund beschlossene milliardenschwere Wasserstoffstrategie wird daher von der Nordhäuser Firma begrüßt. "Generell sind wir natürlich als Mittelständler sehr glücklich darüber, dass das Thema Wasserstoff bei der Bundesregierung eine solche Resonanz erfährt", sagt Schätz. "Wir erhoffen uns, dass wir von den zusätzlichen Mitteln profitieren können."

Es fehlen noch Tankstellen

Klar ist aber auch: Es ist noch ein weiter Weg, bis der Wasserstoff im Straßen- und Schienenverkehr eingesetzt werden kann. Allein der Ausbau der Tankstelleninfrastruktur wird sehr viel Geld kosten. Zurzeit gibt es in Thüringen nur eine einzige Wasserstoff-Tankstelle, auf einem Firmengelände im Kreis Sonneberg. Eine zweite soll in Erfurt eröffnet werden. Bundesweit sind es nicht einmal 100 Tankstellen. Um eine ausreichende Versorgung anzubieten, sind nach Einschätzung des ADAC mindestens zehn mal so viele Tankstellen nötig. Der Bau einer einzigen Wasserstoff-Tankstelle kostet etwa eine Million Euro. Bisher ist das Netz an Wasserstoff-Tankstellen in Deutschland überschaubar. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK