Die Wohnung von Kristiina Oelsner und ihrer Familie in Erfurt ist weihnachtlich geschmückt. Der große Baum steht schon, die Lichterbögen in den Fenstern leuchten. Die sechsjährige Ellen saust mit ihrem Bruder Hendrik (4) durch die Wohnung. Heiligabend steht vor der Tür.

Es wird in diesem Jahr ein etwas anderes Weihnachtsfest, kleiner, ruhiger und: digital. Eine "virtuelle Weihnachtsfeier", wie es Kristiina Oelsner formuliert. Denn ihre Mutter kann diesmal nicht kommen. Sie wohnt in Tallinn, Estland, und es ist Pandemie. "Wir akzeptieren das so, aber es ist schon traurig. Es kam bisher nur einmal vor, dass wir Weihnachten nicht beisammen waren. Seit die Kinder da sind, kam meine Mutter immer zu uns", sagt Kristiina Oelsner und ihr Mann Ricardo ergänzt: "Es ist schon schade, wenn die Familie nicht zusammen ist und die Rituale gebrochen sind". Doch beide sind sich einig: "Es ist vernünftig". Kristiina Oelsners Familie muss zum Weihnachtsfest digital zusammenkommen. Bildrechte: MDR/Carmen Fiedler

Einreise aus dem Ausland wäre mit Quarantäne verbunden

Kristiinas Mutter arbeitet als Lehrerin. Sie ist von ihrer Schule dazu angehalten, in diesen Wochen nicht zu reisen. Sie hält sich daran. Umgekehrt ist eine Einreise nach Estland zwar möglich, doch muss dann entweder eine zehntägige Quarantäne eingehalten oder alternativ zwei Tests auf Covid-19 mit einem Abstand von sieben Tagen (und Selbstisolation) durchgeführt werden, da Deutschland als Risikogebiet gilt. Auch in Estland beträgt die 7-Tages-Inzidenz in vielen Regionen mehr als 50 Fälle pro 100.000 Einwohner. "Man wusste ja schon ziemlich zeitig, dass es schwierig wird. Ich hatte trotzdem immer die Hoffnung, dass es klappt", sagt Kristiina Oelsner.

Auswärtiges Amt warnt vor Reise nach Litauen

Diese Hoffnung hatte auch Rasa Jacob, die aus Litauen stammt, lange. Bis zur letzten Minute noch wollte sie nach Vilnius, wo ihre 76-jährige Mutter, "eine alte nette Dame", lebt. Doch jetzt sagt sie "das Risiko ist zu groß. Wenn ich nach Litauen reise, möchte ich ja nicht nur bei meiner Mama in der kleinen Wohnung bleiben, sondern auch in die Stadt gehen und Freunde treffen." Reisende aus Deutschland unterliegen in Litauen zwar nicht mehr der Quarantänepflicht, doch besteht aufgrund der hohen Infektionszahlen dort eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Zudem muss sich jeder Einreisende online bei der zuständigen litauischen Behörde registrieren. Es besteht, wie in allen europäischen Ländern, ein landesweiter Lockdown. Rasa Jacob. Bildrechte: MDR/Carmen Fiedler

Zahlreiche EU-Länder haben zudem kürzlich den Lockdown verschärft oder ausgeweitet. Dazu gehört auch Ungarn, eines der von Corona am stärksten betroffenen Länder in Europa. Hier lag die 14-Tages-Inzidienz pro 100.000 Einwohner Mitte Dezember laut der Europäischen Gesundheitsbehörde ECDC bei über 700, höher als zuletzt in Österreich. Ungarn hat seine Grenzen für touristische Einreisen geschlossen. Lediglich ungarische Staatsbürger und Menschen mit Sondergenehmigung oder einer längerfristigen Aufenthaltsberechtigung dürfen noch einreisen, müssen dann allerdings eine zehntägige Quarantäne einhalten.

Lange in Ungarn "schlimmer als gezeigt"

Emöke Ebner, die in Erfurt einen kleinen Buchladen betreibt, und ihr Mann Máté Sólyom-Nagy, der am Erfurter Theater Opernsänger ist, dürften also über Weihnachten in ihr Heimatland reisen. Doch die gebürtigen Ungarn, die seit 14 Jahren in der Thüringer Landeshauptstadt leben, bleiben hier. "Sonst haben wir es auch meistens nicht geschafft, nach Ungarn zu fahren, weil der Buchladen bis zum 24. Dezember geöffnet ist und mein Mann zwischen Weihnachten und Silvester Vorstellungen hat. Nur im letzten Jahr sind wir Heiligabend mit dem Zug nach Budapest gefahren", erzählt Emöke Ebner.

Jetzt sind Laden und Theater zwar geschlossen, aber "dieses Jahr kommt es für uns nicht in Frage, unsere Verwandten und Freunde zu besuchen. Die Lage in Ungarn ist schlimmer als gezeigt wird", sagt Emöke Ebner. Sie wollen niemanden gefährden, weder hier noch dort und feiern dieses Weihnachten zu viert; ihre Söhne sind zehneinhalb und 12 Jahre alt. "Das hat auch was Schönes, Stilles. Und dieses Jahr wird es noch stiller", erzählt sie, denn sie werden sich nicht wie sonst an den Weihnachtsfeiertagen mit Freunden treffen. Emöke Ebner betreibt in Erfurt einen kleinen Buchladen. Bildrechte: MDR/Carmen Fiedler

Geschenke werden nach Estland verschickt

Kristiina Oelsner hat für ihre virtuelle Weihnachtsfeier extra Lebkuchen gebacken, um sie ihrer Mutter mit den übrigen Geschenken nach Estland zu schicken. Ihr Paket ist schon angekommen, auf das aus Estland warten die Erfurter noch. "Wir packen die Pakete gemeinsam aus, im Livestream, und essen dann zusammen die Lebkuchen", sagt sie und ist froh, dass ihre Mutter am Heiligabend nicht ganz allein ist.