Auf dem Programm stehen auch hausübergreifende Turniere im Tischtennis, Darts, Volleyball, Badminton und Fußball und es gibt kleine Konzerte. Darüber hinaus können die Sporträume häufiger genutzt werden, auf einzelnen Stationen organisiert man Spielenachmittage. In diesem besonderen Jahr natürlich unter Einhaltung aller Hygiene- und Schutzkonzepte. Es werden Geschenke gebastelt oder Plätzchen gebacken - je nach Ausstattung der Vollzugsanstalt.

Ente mit Klößen als Festtagsessen

Auch das Essen ist etwas anders als sonst: In allen Anstalten gibt es nach der traditionellen Suppe an Heiligabend an den Weihnachtsfeiertagen mindestens einmal Geflügel, traditionell mit Klößen oder Knödeln und Rotkohl und einmal Braten oder Gulasch. Zu Silvester wird in einigen Anstalten nach altem Brauch Linsensuppe gereicht und zu Neujahr wieder ein festliches Gericht. Es heißt, wenn man Silvester Linsen ist, hat man im Neuen Jahr immer genug Geld.

Gnadenerlass zu Weihnachten

Für vier Thüringer Gefangene gab es in diesem Jahr ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk: Sie wurden vorzeitig aus der Haft entlassen. Grund ist ein Gnadenerlass, der umgangssprachlich als "Weihnachtsamnestie" bezeichnet wird. Den Gnadenerweis anlässlich des Weihnachtsfestes gibt es in Thüringen seit 2002. Thüringens Justizminister Dirk Adams. Bildrechte: imago images / Steve Bauerschmidt

Der Gnadenerlass zu Weihnachten ist in Thüringen inzwischen eine Tradition. Dabei geht es natürlich darum, dass die Entlassenen das doch immer sehr emotional aufgeladene Weihnachtsfest mit ihrer Familie verbringen können. Dirk Adams Thüringer Justizminister

Zudem hat dieser Erlass ganz pragmatische Gründe: Die Entlassenen können vor den Feiertagen noch die notwendigen Behördengänge erledigen, bevor sie im neuen Jahr wieder in den Alltag starten. Alles in allem geht es um einen möglichst reibungslosen Übergang in ein straffreies Leben nach der Haft.

Soziale Kontakte wichtig für Resozialisierung

Um diesen Übergang nach der Entlassung, vorzeitig oder nicht, kümmern sich dann Bewährungshelfer.

Ute Dörfler, Vorstandsvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Thüringer Bewährungs- und GerichtshilferInnen sagt dazu: "Wir als Bewährungeshelferinnen sehen es positiv, wenn Feiertage mit der Familie verbracht werden können, da tragfähige soziale Kontakte wichtig sind für eine gelingende Resozialisierung."

Natürlich müssen aus ihrer Sicht die Betroffenen frühzeitig auf diese "Weihnachtsamnestie" vorbereitet werden. Aber auch im Vollzug gibt es Soziale Dienste, die sich darum kümmern. Wenn übrigens jemand nicht vorzeitig das Gefängnis verlassen will, weil er dann beispielsweise Weihnachten ganz alleine wäre, darf er natürlich bleiben. Ute Dörfler vor dem Büro der Bewährungshilfe in Weimar. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Gründliche Prüfung jedes einzelnen Falles

Jeder in Betracht kommende Fall muss einzeln durch die jeweils zuständige Staatsanwaltschaft geprüft werden, erst dann wird durch den Thüringer Minister für Migration, Justiz und Verbraucherschutz ein "Gnadenerweise aus Anlass des Weihnachtsfestes 2020" ausgesprochen. Ende November wurden die vier Gefangenen entlassen, im Vorjahr waren es neun.

Keine Amnestie für schwere Straftaten