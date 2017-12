Der Thüringer Landtagspräsident Christian Carius (CDU) fordert zügige Gespräche zur Regierungsbildung im Bund. Das Ergebnis der Bundestagswahl im September habe die Gewählten vor eine große Herausforderung gestellt. Doch Wahlen ließen sich nicht wiederholen, bis jedem Einzelnen das Ergebnis passe, so Carius weiter. Er zeigt sich zuversichtlich, dass die aktuellen Gespräche zu einer erfolgreichen Regierungsbildung führen. Die hohe Beteiligung bei der Bundestagswahl ordnet Carius als erfreulich ein. Das Wahlergebnis zeige jedoch auch eine tiefe Verunsicherung in der Gesellschaft, bei der Angst vor dem sozialen Abstieg und Fragen der kulturellen Identität eine Rolle spielten.

Für Thüringen war es laut Carius ein überwiegend gutes Jahr. Der Freistaat hole auf, was sich an der steigenden Zahl der Geburten, der wachsenden Wirtschaft und dem Anstieg der Löhne und Renten zeige. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten mache der ICE-Knoten Erfurt den Freistaat zudem zur schnellen Mitte Deutschlands. Gleichzeitig verloren im vergangenen Jahr Menschen etwa in Arnstadt, Weimar und Erfurt ihre Arbeitsplätze.