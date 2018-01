Thüringer Kommunen bieten in diesem Jahr erneut verschiedene Möglichkeiten zur Weihnachtsbaumentsorgung an. In vielen Orten sammeln Stadtwerke die dürren Bäume kostenlos ein. Zum entsprechenden Termin müssen die Stücke vor dem Grundstück abgelegt werden. In Erfurt erinnert eine App auf dem Handy an den jeweiligen Termin. Eine Übersicht zu den Entsorgungsterminen für die Landeshauptstadt gibt es hier. In anderen Orten gibt es Sammelstellen, wo die Bäume entsorgt werden können. So läuft die Baumentsorgung in Weimar, Gera und Greiz und Nordhausen.