Lieder wie "O Du Fröhliche" oder "Alle Jahre wieder" fehlen nahezu in keinem Weihnachtsprogramm und gehören wohl auch in den meisten deutschen Haushalten zum Sangesrepertoire. Schöpfer der Texte waren in Thüringen beheimatet oder tätig.

Der Sozialpädagoge und Dichter des Weihnachtsliedes "O Du Fröhliche", Johannes Daniel Falk, wirkte ab 1821 im "Lutherhaus" in Weimar, das er als Rettungshaus für obdach- und elternlose Kinder und Jugendliche betrieb.

Ein langjähriger Mitarbeiter Falks, Heinrich Holzschuher, textete ebenfalls Strophen zu "O Du Fröhliche". Ebenfalls in Thüringen entstand der Text von "Alle Jahre wieder". Erdacht hat ihn 1837 Johann Wilhelm Hey, der auch das Gutenachtlied "Weißt du, wieviel Sternlein stehen" verfasst hat. Hey (1789-1854) studierte Theologie in Jena und Göttingen. Nach einem Aufenthalt in den Niederlanden kam er 1814 als Lehrer nach Gotha, ab 1818 war er als Pfarrer in Töttelstädt tätig. 1827 erhielt Hey die Berufung zum Hofprediger in Gotha, 1832 wurde er als Pfarrer, Superintendent und Bezirksschulinspektor nach Ichtershausen versetzt, wo er auch starb.

Weltweit bekannt ist "O Tannenbaum" als Weihnachtslied, allerdings geht es auf ein Liebeslied zurück, in dem die immergrünen und damit treuen Nadeln des Baumes der Untreue eines Mädchens gegenübergestellt wurden. August Zarnack (1777-1827) hatte den Text verfasst, dessen erste Strophe der Thüringer Ernst Anschütz (1780-1861) übernahm, der in der zweiten und dritten Strophe von 1824 dann aber nur noch den Baum pries - und eines der erfolgreichsten Weihnachtslieder daraus machte.

An den in Goldlauter geborenen Anschütz erinnert nicht nur ein Gedenkstein an seinem Geburtshaus. Ihm ist auch der Ernst-Anschütz-Liederwanderweg in Goldlauter-Heidersbach gewidmet. Mit seinem Dichterkollegen Hey hat er eine besondere Verbindung: Zu dessen "Alle Jahre wieder" trug er die Melodie bei.

Mehr über die bekanntesten und beliebtesten Weihnachts-Ohrwürmer erfahren Sie hier, in unseren Geschichten zu den Klassikern