Altenburg: Weihnachtsmarkt fällt aus

In Altenburg wird es in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt geben. Oberbürgermeister André Neumann (CDU) begründete diesen Entschluss am 23. Oktober mit den steigenden Corona-Infektionszahlen. Mit Blick auf die aktuelle Pandemie-Entwicklung sei ein Weihnachtsmarkt nicht zu verantworten. Im Altenburger Land lag der Indizenzwert am 22. Oktober bei knapp 56.

Bad Berka: Weihnachtsschmuck - aber kein Weihnachtsmarkt

Auch die Stadt Bad Berka im Weimarer Land hat ihren Weihnachtsmarkt wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Steigende Infektionszahlen hätten alle Hoffnungen zunichte gemacht, doch noch einen Markt zu veranstalten, teilte Bürgermeister Michael Jahn mit. Stattdessen sollen über die Adventszeit der Markplatz weihnachtlich geschmückt und Weihnachtsbäume auch in den Ortsteilen aufgestellt werden. Für Kinder lädt ein Märchenwald zum Verstecken und Entdecken ein.

Bad Frankenhausen: Weihnachtsmarkt nun doch gestrichen

Kurzfristig ist nun auch der Weihnachtsmarkt in Bad Frankenhausen abgesagt worden. Die Stadt hatte noch bis zuletzt gehofft, dass der mit einem umfassenden Hygienekonzept geplante Markt zumindest an einem der Dezember-Wochenenden stattfinden kann, wie Bürgermeister Matthias Strejc MDR THÜRINGEN sagte. Hintergrund der Absage seien die aktuelle Corona-Situation und mögliche Einschränkungen auch im Dezember. Stattdessen plane die Stadtverwaltung aktuell mit einer Bad Frankenhäuser Event-Agentur eine Lichtershow im Advent auf dem Marktplatz in Bad Frankenhausen.

Bad Langensalza: Kein traditioneller Weihnachtsmarkt

Auch in Bad Langensalza wird es in diesem Jahr keinen wie sonst üblichen Weihnachtsmarkt geben. Christian König vom Gewerbeverein sagte MDR THÜRINGEN, wenn überhaupt, seien nur kleine Angebote für die Innenstadt denkbar. Mit den Gastronomen sei abgesprochen, dass sie kurzfristig ihre Stände aufbauen könnten. Ob das realistisch und umsetzbar ist, hänge aber von den Corona-Infektionszahlen ab. An Programme oder Aktionen sei derzeit nicht zu denken, sagte er Anfang November. Der Weihnachtsmarkt in Bad Langensalza sollte am dritten Adventswochenende stattfinden. Innenstadt von Bad Langensalza Bildrechte: imago/Panthermedia

Bad Salzungen: Auch die Notlösung ist vom Tisch

Auch Bad Salzungen reagiert auf die Corona-Fallzahlen und die aktuelle Verordnung: Der diesjährige Weihnachtsmarkt wurde abgesagt. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, ist den Veranstaltern das wirtschaftliche Risiko zu groß. Damit ist auch die Option einer Notlösung vom Tisch. Die Stadt hatte zwischenzeitlich angeboten, den Markt auf den Nappenplatz zu verlegen, das Gelände einzuzäunen und die Anzahl der Besucher mittels eines Zählsystems zu kontrollieren.

Eisenach: Weihnachtsmarkt in Stadt und auf Wartburg abgesagt

Wegen der aktuellen Corona-Entwicklung hat die Stadt Eisenach den für den 13. November geplanten Beginn des Weihnachtsmarktes abgesagt. Ob im Dezember ein kleiner Markt mit einzelnen Buden möglich sein werde, stehe noch nicht fest, hieß es. Wegen der Absage des Weihnachtsmarktes könne der Wochenmarkt wie gewohnt auf dem Marktplatz stattfinden. Zunächst hatte die Stadt noch einen Weihnachtsmarkt unter Auflagen ins Auge gefasst. In Eisenach gilt ein strenges Hygienekonzept. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Auf der Wartburg wird es keinen Weihnachtszauber geben. Die hohen Corona-Auflagen könnten aufgrund der beschränkten verwinkelten Fläche der Burganlage nicht erfüllt werden, hieß es von der Wartburg-Stiftung.

Erfurt: Weihnachtsmarkt fällt aus - aber Baum auf dem Domplatz

Seit dem 24.Oktober gehört Erfurt zu den Corona-Risikogebieten. Die Stadt hat den Sieben-Tage-Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten. Aus diesem Grund haben Stadtverwaltung und Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) in einer Krisensitzung entschieden, dass der beliebte Weihnachtsmarkt in der Landeshauptstadt dieses Jahr nicht stattfindet. Erfurt muss dieses Jahr ohne Weihnachtsmarkt auskommen. Bildrechte: MDR/Michael Kremer

Auch die Aussichten auf kleine private Weihnachtsmärkte sind in Erfurt gering. Der Kulturbeigeordnete Tobias Knoblich sagte, auch solche Märkte seien nach aktueller Rechtslage nicht zulässig. Zudem gehe er davon aus, dass die Allgemeinverfügung verlängert wird und dann auch nach dem 30. November gilt. Knoblich rief Gastronomen und Veranstalter zu Zurückhaltung auf und riet, keine Waren dafür zu bestellen. Auch Einzelstände und Glühweinausschank vor Gaststätten seien "kritisch". Für weihnachtliches Flair soll der Weihnachtsbaum auf dem Domplatz sorgen, der in diesem Jahr aus Heiligenstadt kommt. Daneben wird der traditionelle Märchenwald aufgebaut. Laut Knoblich ist die Weihnachtsbeleuchtung seit Anfang November weitgehend installiert. Die Stadt lasse außerdem Hunderte neue Weihnachtsmarkt-Hütten bauen. Das mache Mut für das nächste Jahr, sagte er.

Gera: Doch kein verkleinerter Märchenmarkt

Der traditionelle Märchenmarkt zur Weihnachtszeit in Gera wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Die Stadt nahm Mitte November endgültig Abstand von Plänen einer kleineren Variante. Wie die Verwaltung mitteilte, sollen die Märchenfiguren dennoch im Stadtzentrum aufgestellt werden; auch ohne Weihnachtsmarkt. Eine 15 Meter hohe Nordmanntanne ist in diesem Jahr der Weihnachtsbaum für Gera. Die Tanne wurde am 9. November im Stadtteil Heinrichsgrün in einem privaten Garten gefällt.

Gotha: Weihnachtsmarkt soll doch nicht stattfinden

Auch die Gothaer müssen in diesem Jahr auf einen Weihnachtsmarkt in der Innenstadt verzichten. Wie ein Sprecher der KulTourStadt Gotha GmbH sagte, hat sich die Stadt wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen gegen den Markt entschieden. Man hoffe, im kommenden Jahr wieder Einheimische und Besucher auf dem Weihnachtsmarkt begrüßen zu können, hieß es. Ursprünglich hatte die Stadt noch darauf hingearbeitet, den Weihnachtsmarkt in der Innenstadt und den Winterzauber auf dem Schlossplatz stattfinden zu lassen.



Auch der Weihnachtsmarkt im Innenhof von Schloss Friedenstein wurde abgesagt. Das hat die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten mitgeteilt. Der Weihnachtsmarkt mit anschließendem Winterzauber sollte am 27. November beginnen und war bis zum 6. Januar geplant. Während einige Weihnachtsmärkte in Thüringen abgesagt wurden, wird mancherorts an Hygienekonzepten gefeilt. Bildrechte: MDR/Jana Hildebrandt

Heiligenstadt: Weihnachtsmarkt "light"

Beim diesjährigen Weihnachtsmarkt in Heiligenstadt wird es kein Programm und keine Schausteller geben. Wie Bürgermeister Thomas Spielmann (pl) MDR THÜRINGEN sagte, sind lediglich einzelne Stände mit Holzkunst und Glühwein erlaubt. Die dürften zudem nur gemäß dem Ladenschlussgesetz öffnen und müssten deshalb sonntags geschlossen bleiben. Normalerweise hat der Weihnachtsmarkt drei Wochen im Advent geöffnet. Traditionell gab es bisher Programme und Angebote auf dem Marktplatz, in der Wilhelmstraße und im Barockgarten sowie in den beiden städtischen Museen.

Ilmenau: Hüttenweihnacht und Hofweihnacht im Dezember denkbar

Die Stadt Ilmenau plant Weihnachtsmärkte. Allerdings will die Verwaltung abwarten, wie die Ende Oktober beschlossenen Kontaktbeschränkungen wirken. Oberbürgermeister Daniel Schultheiß erklärte, eine "Hüttenweihnacht" in der Kernstadt und die "Hofweihnacht" im Amtsgarten seien denkbar. In Langewiesen sollen die beliebten Adventskonzerte in der Liebfrauenkirche stattfinden. Voraussetzung ist, dass der "Lockdown light" greift und ab Dezember wieder öffentliche Veranstaltungen erlaubt sind. Möglicherweise müssen die Konzepte noch angepasst werden, so der Oberbürgermeister weiter.

Jena: Weihnachtsmarkt abgesagt

Wegen der Corona-Pandemie ist auch in Jena der diesjährige Weihnachtsmarkt abgesagt worden. Angesichts des seit Anfang November geltenden Teil-Lockdowns und der Unmöglichkeit einer planerischen Perspektive bleibe keine andere Möglichkeit als eine Absage, teilte die Stadtverwaltung mit. Zudem machten weitere Auflagen zum Infektionsschutz wie die vollständige Eingrenzung der Veranstaltungsflächen oder ein Verbot von Glühwein-Ausschank den Marktbetrieb unwirtschaftlich. "Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen", sagte Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP). Der Jenaer Weihnachtsmarkt hätte am 25. November beginnen und am 22. Dezember enden sollen. Kein Weihnachtsmarkt in Jena in diesem Jahr Bildrechte: dpa

Leinefelde-Worbis: Alle Weihnachtsmärkte abgesagt

In Leinefelde-Worbis sind alle Weihnachtsmärkte und Seniorenweihnachtsfeiern abgesagt worden. Allen Vereinen und Händlern habe man ebenfalls den Verzicht auf Veranstaltungen empfohlen, sagte Stadtsprecherin Natalie Hünger. Im Hinblick auf die zuletzt stark gestiegenen Infektionszahlen im Eichsfeld gebe es derzeit keine Alternative. Neben den Weihnachtsmärkten in Leinefelde und Worbis waren ursprünglich auch in fast allen Ortsteilen kleine Märkte geplant.

Meiningen: Entscheidung noch offen

In Meiningen gibt es noch keine endgültige Entscheidung darüber, ob der Weihnachtsmarkt 2020 stattfinden wird. Einen Weihnachtsbaum für den Marktplatz gibt es allerdings schon. Die etwa zehn Meter hohe Blaufichte kommt aus dem Ortsteil Herpf.

Mühlhausen: Kleine Händler-Aktionen statt Weihnachtsmarkt

Auch der Weihnachtsmarkt in Mühlhausen kann wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Wie Stadtsprecherin Anke Pfannstiel sagte, sind die Vorbereitungen wegen ungewisser Lager gestoppt worden. Der Markt sollte vom 10. bis 13. Dezember auf dem Untermarkt und dem Kristanplatz stattfinden. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Kunstmarkt, der am dritten Adventswochenende im "Haus der Kirche" geplant ist. Als Ersatz zum Weihnachtsmarkt bereiten die Händler der Stadt kleine Aktionen vor, die dezentral im Stadtgebiet angeboten werden sollen. So soll es in diesem Jahr erstmals einen Adventskalender der Mühlhäuser Geschäftsleute geben. Wie Jan Riemann vom Verein Zurück in die Mitte (ZiM) sagte, laden vom 1. bis 23. Dezember Händler, Gastronomen und Dienstleister zum abendlichen Türenöffnen in die Innenstadt ein. Mit dabei sind auch die Theaterwerkstatt 3K, der Röblinglauf-Verein und die Tourist-Information. Jeweils ab 18 Uhr sind kleine Programme vor den jeweiligen Geschäften geplant. Händler laden in Mühlhausen zum Adventskalender. Bildrechte: dpa

Neustadt an der Orla: Kein Adventsmarkt

Die Stadt Neustadt an der Orla hat den historischen Adventsmarkt für dieses Jahr abgesagt. Wie Bürgermeister Ralf Weiße (Bündnis für Neustadt) sagte, kann die Stadt die umfangreichen Corona-Auflagen nicht umsetzen. Den historischen Markt gibt es seit 1587.

Nordhausen : Weihnachtsmarkt wird doch nicht stattfinden

Nordhausen hielt zunächst noch an seinem Weihnachtsmarkt fest - doch am 3. November kam die Absage. Die Vorbereitungen für Dezember seien nicht verlässlich zu organisieren. Die Stadt werde dennoch weihnachtlich geschmückt und die gesponserten Weihnachtsbäume kämen auf den Rathausplatz, an die Altendorfer Stiege, an die Sparkasse, in die Uferstraße sowie auf den Bahnhofsplatz.

Rudolstadt: Schillers Weihnacht abgesagt

Rudolstadt hat seine mittlerweile tradionelle Schillers Weihnacht am Fuße der Heidecksburg abgesagt. Grund seien die hohen Infektionszahlen. "In enger Abstimmung mit der Stadt Rudolstadt und dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ist diese Entscheidung gefallen. Eine Entscheidung, die uns schwer gefallen ist, sie zu treffen und von der wir wissen, welchen Einschnitt sie für die Adventszeit bedeutet“, erklärte Saalfelds Bürgermeister Dr. Steffen Kania.

Saalfeld: Hygienekonzept nicht genehmigungsfähig - Absage

Auch die Stadt Saalfeld hat ihren Weihnachtsmarkt endgültig abgesagt. Darüber informierte Bürgermeister Steffen Kania (CDU) am Mittwochabend im Stadtrat. Es habe intensive Gespräche mit dem Gesundheitsamt und allen Beteiligten gegeben, so Kania. Ergebnis: Das Hygieneschutzkonzept für den Weihnachtsmarkt war nicht genehmigungsfähig. Ursprünglich hatte die Stadt Saalfeld geplant, den Weihnachtsmarkt am 3. Dezember zu eröffnen. Die Stadt Saalfeld hat aktuell ein Hygienekonzept vorgesehen, bei dem die Besucherzahl auf 500 gleichzeitig begrenzt ist. (Archievbild) Bildrechte: MDR/Stefanie Reinhardt

Schleiz: Kein Weihnachtsmarkt

Die Stadt Schleiz hat ihren Weihnachtsmarkt abgesagt. Grund ist das Veranstaltungsverbot für November. Der Markt hätte am ersten Adventswochenende stattgefunden.

Schmölln: Weihnachtsmarkt mit Hygieneschleuse

Die Stadt Schmölln plant ihren Weihnachtsmarkt trotz hoher Infektionszahlen im Altenburger Land weiter. Wie Bürgermeister Jens Schrade mitteilte, soll dieser durch den Einsatz einer Hygieneschleuse sicher stattfinden können. Vor Eintritt können Besucher in der Hygieneschleuse registriert, Temperatur und Masken kontrolliert sowie Hände desinfiziert werden.

Sömmerda: Weihnachtsstimmung auch ohne Weihnachtsmarkt?

Wegen der Corona-Pandemie hat nun auch Sömmerda den Weihnachtsmarkt abgesagt. Das teilte die Stadt mit. Man berate nun mit Handwerkern, Gewerbeverein und anderen Akteuren, wie man auch ohne Weihnachtsmarkt vorweihnachtliche Stimmung in die Stadt bringen könne. Auch der traditionelle Schittchenmarkt vom Handwerker- und Gewerbeverein fällt in diesem Jahr aus.

Sondershausen: Weihnachtsmarkt abgesagt

Der Weihnachtsmarkt in Sondershausen wurde abgesagt. Aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen ist nach Angaben des Bürgermeisters Steffen Grimm (pl) eine traditionelle Umsetzung in diesem Jahr nicht möglich. Grimm warnt zudem davor, unnötig Hotspots zu schaffen. Die Entscheidung sei nicht leicht gefallen, aber die Gesundheit müsse an erster Stelle stehen. Ob auch die geplante Eisbahn auf dem Marktplatz wegfällt, soll bis Mitte November entschieden werden. Kein Weihnachtsmarkt 2020 in Sondershausen (Archivfoto) Bildrechte: MDR/Jürgen Kolarzik

Suhl: Kein Chrisamelmart, aber weihnachtliches Flair

Die Stadt Suhl hat ihren traditionellen Chrisamelmart abgesagt. Oberbürgermeister André Knapp sagte, es solle alles vermieden werden, was größere Menschenmengen in die Innenstadt locken könnte. Außerdem fehlen in diesem Jahr viele auswärtige Besucher, weil Reisebusse nicht fahren und Veranstaltungen im Congress-Centrum nicht oder nur ohne Publikum stattfinden. Auf weihnachtliches Flair will die Stadt aber nicht ganz verzichten. Neben dem Weihnachtsbaum wird es weihnachtliche Beleuchtung und Dekoration geben und auch Krippe und Wichtelhütte werden aufgestellt. Außerdem sollen etwa fünf Hütten verteilt werden, in denen Handelswaren verkauft werden. Diese fallen laut Stadt unter die Sondernutzungs-Satzung und sollen voraussichtlich vom 1. bis 23. Dezember öffnen. Der verschneite Suhler Chrisameltmart Bildrechte: Stadtverwaltung Suhl

Weimar: Weihnachtsmarkt abgesagt - Wochenmarkt erweitert