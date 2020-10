Altenburg: Weihnachtsmarkt fällt aus

In Altenburg wird es in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt geben. Oberbürgermeister André Neumann (CDU) begründete diesen Entschluss am 23. Oktober mit den steigenden Corona-Infektionszahlen. Mit Blick auf die aktuelle Pandemie-Entwicklung sei ein Weihnachtsmarkt nicht zu verantworten. Im Altenburger Land lag der Indizenzwert am 22. Oktober bei knapp 56.

Eisenach: Weihnachtsmarkt in Stadt und auf Wartburg abgesagt

Wegen der aktuellen Corona-Entwicklung hat die Stadt Eisenach den für den 13. November geplanten Beginn des Weihnachtsmarktes abgesagt. Ob im Dezember ein kleiner Markt mit einzelnen Buden möglich sein werde, stehe noch nicht fest, hieß es. Wegen der Absage des Weihnachtsmarktes könne der Wochenmarkt wie gewohnt auf dem Marktplatz stattfinden. Zunächst hatte die Stadt noch einen Weihnachtsmarkt unter Auflagen ins Auge gefasst. In Eisenach gilt ein strenges Hygienekonzept. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Auf der Wartburg wird es keinen Weihnachtszauber geben. Die hohen Corona-Auflagen könnten aufgrund der beschränkten verwinkelten Fläche der Burganlage nicht erfüllt werden, hieß es von der Wartburg-Stiftung.

Erfurt: Weihnachtsmarkt fällt aus

Seit dem 24.Oktober gehört Erfurt zu den Corona-Risikogebieten. Die Stadt hat den Sieben-Tage-Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten. Aus diesem Grund haben Stadtverwaltung und Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) in einer Krisensitzung entschieden, dass der beliebte Weihnachtsmarkt in der Landeshauptstadt dieses Jahr nicht stattfindet. Erfurt muss dieses Jahr ohne Weihnachtsmarkt auskommen. Bildrechte: MDR/Michael Kremer

Gotha: Weihnachtsmarkt soll stattfinden

Nach Angaben der Stadt Gotha sollen sowohl der Weihnachtsmarkt in den Innenstadt (vom 23. November bis zum 30. Dezember) als auch der Winterzauber auf dem Schlossplatz (vom 17. November bis zum 3. Januar, mit Unterbrechnung) stattfinden. Entsprechende Hygienekonzepte seien derzeit in Überprüfung. Während einige Weihnachtsmärkte in Thüringen abgesagt wurden, wird mancherorts an Hygienekonzepten gefeilt. Bildrechte: MDR/Jana Hildebrandt

Ilmenau: Hüttenweihnacht und Hofweihnacht im Dezember denkbar

Die Stadt Ilmenau plant Weihnachtsmärkte. Allerdings will die Verwaltung abwarten, wie die Ende Oktober beschlossenen Kontaktbeschränkungen wirken. Oberbürgermeister Daniel Schultheiß erklärte, eine "Hüttenweihnacht" in der Kernstadt und die "Hofweihnacht" im Amtsgarten seien denkbar. In Langewiesen sollen die beliebten Adventskonzerte in der Liebfrauenkirche stattfinden. Voraussetzung ist, dass der "Lockdown light" greift und ab Dezember wieder öffentliche Veranstaltungen erlaubt sind. Möglicherweise müssen die Konzepte noch angepasst werden, so der Oberbürgermeister weiter.

Neustadt/Orla: Kein Adventsmarkt

Die Stadt Neustadt an der Orla hat den historischen Adventsmarkt für dieses Jahr abgesagt. Wie Bürgermeister Ralf Weiße (Bündnis für Neustadt) sagte, kann die Stadt die umfangreichen Corona-Auflagen nicht umsetzen. Den historischen Markt gibt es seit 1587.

Nordhausen : Weihnachtsmarkt soll stattfinden

Nordhausen hält an seinem Weihnachtsmarkt fest. Wie Bürgermeisterin Jutta Krauth Ende September bekannt gab, soll er vom 4. bis 20. Dezember stattfinden. Buden werden demnach rund um das Rathaus stehen, einschließlich Lutherplatz und Nicolaiplatz. Das Weihnachtsmarktgelände wird umzäunt, 800 Menschen dürfen sich dort zeitgleich aufhalten. Besucher müssen eine Schutzmaske tragen. Speisen und Getränke dürfen nicht direkt an den Ständen konsumiert werden. Soll trotz Corona stattfinden: der Nordhäuser Weihnachtsmarkt. Bildrechte: Lutz Fischer/Stadt Nordhausen

Schleiz: Kein Weihnachtsmarkt

Die Stadt Schleiz hat ihren Weihnachtsmarkt abgesagt. Grund ist das Veranstaltungsverbot für November. Der Markt hätte am ersten Adventswochenende stattgefunden.

Schmölln: Weihnachtsmarkt mit Hygieneschleuse

Die Stadt Schmölln plant ihren Weihnachtsmarkt trotz hoher Infektionszahlen im Altenburger Land weiter. Wie Bürgermeister Jens Schrade mitteilte, soll dieser durch den Einsatz einer Hygieneschleuse sicher stattfinden können. Vor Eintritt können Besucher in der Hygieneschleuse registriert, Temperatur und Masken kontrolliert sowie Hände desinfiziert werden.

Sondershausen: Weihnachtsmarkt abgesagt

Der Weihnachtsmarkt in Sondershausen wurde abgesagt. Aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen ist nach Angaben des Bürgermeisters Steffen Grimm (pl) eine traditionelle Umsetzung in diesem Jahr nicht möglich. Grimm warnt zudem davor, unnötig Hotspots zu schaffen. Die Entscheidung sei nicht leicht gefallen, aber die Gesundheit müsse an erster Stelle stehen. Ob auch die geplante Eisbahn auf dem Marktplatz wegfällt, soll bis Mitte November entschieden werden.

Suhl: Hält an Weihnachtsmarkt fest

Die Stadt Suhl hält auch in der aktuellen Situation am Weihnachtsmarkt fest. Das sagte Oberbürgermeister André Knapp (CDU) am Dienstagnachmittag bei einer Pressekonferenz. Jedoch wird der Chrisamelmart in anderer Form als sonst stattfinden. Die Hütten sollen mit mehr Abstand aufgestellt werden. Hochprozentige Getränke werden nicht ausgeschenkt. Außerdem herrscht Maskenpflicht.

Weimar: Verkürzter Weihnachtsmarkt