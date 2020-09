Die Stadt Erfurt hat die Pläne für den Weihnachtsmarkt in diesem Jahr konkretisiert. Die Buden sollen dezentral aufgebaut werden, um Menschenansammlungen zu vermeiden, hieß es am Mittwoch nach einem Treffen des Pandemiestabes. Sie könnten an vielen Stellen in der Stadt stehen, hieß es. Ein Konzept dafür werde derzeit erarbeitet. Sollte die Zahl der Infektionen allerdings stark steigen, könnte der Markt noch abgesagt werden, so Amtsärztin Winnie Melzer.

Glühwein soll verkauft werden dürfen

Reisebusse sind in diesem Jahr nicht erwünscht. Damit will man vermeiden, dass das Coronavirus zusätzlich aus anderen Regionen eingeschleppt wird. Fest steht auch, dass es keinen separaten Weihnachtsmarkt auf dem Wenigemarkt geben wird. Für den privaten Betreiber rechnet sich ein solches Vorhaben angesichts der strengen Regeln nicht.

Auf Glühwein müssen die Erfurter in der Vorweihnachtszeit nicht verzichten. Oberbürgermeister Andreas Bausewein sagte, Glühwein sollte verkauft werden können, aber keine harten Spirituosen. Bausewein erklärte bei dem Treffen, wie wichtig der Weihnachtsmarkt für die Stadt Erfurt sei. Angesichts der Lage sei es zwar einfacher ihn abzusagen, er wolle die Menschen aber "mitnehmen".

Besucher in Nordhausen müssen Schutzmaske tragen

Auch in Nordhausen wird es in diesem Jahr einen Weihnachtsmarkt geben. Wie Bürgermeisterin Jutta Krauth am Mittwoch bekannt gab, findet er vom 4. bis 20. Dezember statt. Buden werden demnach rund um das Rathaus stehen, einschließlich Lutherplatz und Nicolaiplatz.