Die Thüringer Winzer starten am Montag mit der Weinlese. Das Thüringer Weingut in Sonnendorf wird auf einer Fläche von 1,5 Hektar den Frühburgunder lesen. Das Weingut Zahn in Kaatschen holt auf einem Hektar die Bacchus-Trauben von den Reben.

Der größte Thüringer Winzer Andreas Clauß aus Bad Sulza rechnet in diesem Jahr mit deutlich weniger Wein. So hatte der Frost Anfang Mai an den Hängen rund um Bad Sulza gnadenlos zugeschlagen. Temperaturen bis zu minus 7 Grad hatten die Augen erfrieren lassen, aus denen die Trauben wachsen. So rechnet der größte Thüringer Winzer Andreas Clauß auf seinen 50 Hektar mit etwa 150.000 Litern Traubensaft. Normal sind 250.000 Liter. Mit geringen Einbußen rechnet die Agrargenossenschaft Gleina aus Sachsen-Anhalt. Ihre Pflanzen auf der 46 Hektar großen Fläche rund um Weimar blieben vom Frost weitgehend verschont.