Aufgrund der dramatischen Zuspitzung in den letzten Wochen, rief Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) die Thüringer in seiner Neujahrsansprache zum weiteren Kampf gegen das Coronavirus auf. Das Ziel müsse es sein, die Infektionszahlen deutlich zu senken. Dafür müssten die Thüringer weiterhin ihre Kontakte beschränken und möglichst viele Menschen die freiwillige Impfung in Anspruch nehmen. "Schützen Sie sich und andere. Menschlich zu handeln heißt, nicht blind zu sein für fremdes Leid. Das ist der Grundgedanke auch jeder Impfung", so Ramelow wörtlich.