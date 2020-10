In Altenburg wird es in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt geben. Oberbürgermeister André Neumann (CDU) begründete diesen Entschluss am 23. Oktober mit den steigenden Corona-Infektionszahlen. Mit Blick auf die aktuelle Pandemie-Entwicklung sei ein Weihnachtsmarkt nicht zu verantworten. Außerdem käme durch strenge Auflagen wie Maskenpflicht oder allenfalls eingeschränkten Glühweinverkauf keine weihnachtliche Stimmung auf. Im Altenburger Land lag der Indizenzwert am 22. Oktober bei knapp 56.