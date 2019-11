Mit einem offenen Brief haben Thüringer Bürgerrechtler eine "verantwortungsvolle Politik in einem offenen und freiheitlichen Thüringen" eingefordert.

In dem Brief heißt es, 30 Jahre nach der Friedlichen Revolution sei man wieder an einem Punkt, an dem gemeinsame Verantwortung für das Land gefragt ist. Die Verfasser appellieren an die demokratischen Parteien, Klarheit im Umgang mit der AfD zu schaffen und jegliche Zusammenarbeit auszuschließen. Gleichzeitig müssten Sorgen der Wähler, auch der AfD-Wähler, "respektvoll aufgenommen werden und zu politischen Lösungen führen".